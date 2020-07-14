Об этом сообщает издание Deadline.

За основу сериала взят фильм “Ханна. Совершенное оружие” 2011 года выпуска.

После второго сезона сериал стал очень популярным, поэтому Amazon взялся за продолжение. Дата выхода пока неизвестна.

Исполнительным продюсером и сценаристом снова выступит Дэвид Фарр.

“Когда мы отправились в это путешествие, у меня в голове была драма, которая раскроет прошлое Ханны, бросит ей вызов совершенно новым способом. Это будет захватывающий третий акт”, – заявил он.

По сюжету девушка по имени Ханна (Эсме Крид-Майлс) скрывается от некоего правительственного агентства, которое за ней следит и пытается выяснить, кто она. Позже Ханна узнает, что охотятся не только за ней и знакомится с агентами с похожими навыками.

В сериале снимутся актеры Эсме Крид-Майлс, Дермот Малруни, Мирей Инос и Джиллз Норрис-Тари.