Сериал "Ход королевы", который стал сенсацией на Netflix и собрал множество наград различных премий, превратится в театральный мюзикл.

Об этом пишет People.

Так, продюсерская компания Level Forward, которую основала дочь Уолта Диснея Эбигейл, приобрела права на роман американского писателя Уолтера Тевиса “Ход королевы”, который лежал в основе сериала, а теперь станет основной для нового мюзикла.

“Эта история стала громким высказыванием на фоне современной борьбы за гендерное и расовое равенство, и мы с нетерпением ждем возможности заняться реализацией этого проекта”, — отметили генеральный директор Level Forward Адриенна Беккер и продюсер Джулия Данец в совместном заявлении.

При этом, актерский состав и дата премьеры пока не разглашаются.

В сериале же, действие которого разворачивается в конце 1950-х – начале 1960-х годов, центральную роль исполнила Аня Тейлор-Джой, которая получила за свою работу “Золотой глобус”. “Ход королевы” рассказывает о молодой талантливой шахматистке Бет Хармон, которая борется с наркотической и алкогольной зависимостью.