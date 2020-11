Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Netflix.

Сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году. “Ход королевы” рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которую сыграла Аня Тейлор-Джой. Она стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

Отмечается, что всего за 28 дней “Ход королевы” пересмотрели 62 миллиона человек.

Кроме того, сериал попал в ежедневный топ-10 проектов Netflix. Шоу оказалось на первой строчке в 63 странах из 92-х. Также увеличились и число запросов в Google о том, как играть в шахматы, которое достигло рекордной отметки за 9 лет.

More fun facts related to The Queen’s Gambit:

♕ The series made the Top 10 in 92 countries & ranked #1 in 63 countries

♕ The novel has entered The New York Times bestseller list, 37 years after its release

♕ Google searches for “How To Play Chess” have hit a nine-year peak

— Netflix (@netflix) November 23, 2020