Сервіс Hulu замовив продовження серіалу "Як я зустрів вашу маму", який виходив з 2005 по 2014 рік. Сиквел отримав назву "Як я зустріла вашого тата".

Про це повідомляє американський тижневик Variety.

Головну роль – героїню на ім’я Софі – зіграла Хіларі Дафф. За сюжетом вона розповідає синові про своє знайомство з його батьком.

Перша історія почнеться у 2021 році, коли познайомитися особисто стало складніше через COVID-карантин і великої кількості дейтингових застосунків. Як саме, крім схожої зав’язки, новий серіал буде пов’язаний з оригіналом – поки неясно.

Знімати проєкт знову буде студія 20th Television. Виконавчими продюсерами виступлять шоураннери “Як я зустрів вашу маму” Картер Бейз і Крейг Томас. Авторами нового шоу стали Аптакер і Елізабет Бергер – вони відомі за драмою “Це ми”.

У серіалі також знялися Джош Реднор, Ніл Патрік Харріс, Кобі Смалдерс, Джейсон Сігел і Елісон Ханніган.