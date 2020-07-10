Covid-19 Украина

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Сериал «Корона» продлили на 6 сезон

Исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, "Корона" решили продлить на 6 сезон.

Пятница, 10 июля 2020, 12:22

Об этом пишет Vulture.

На данный момент к съемкам готовится 5 сезон “Короны”. Во время обсуждения сюжетной линии авторы проекта пришли к соглашению, что по-настоящему воссоздать историю королевы Елизаветы ІІ удастся только благодаря дополнительным сериям.

“Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого ряда, стало ясно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и снять шесть сезонов”, – отметил сценарист Питер Морган.

6 сезон сериала охватит историю до “начала 2000-х”, то есть истории о Меган Маркл в сериале не будет.

  • Известный голливудский актер Брэд Питт сыграет главную роль в экшен-триллере про наемных убийц “Bullet Train” (“Скоростной поезд”) от Sony Pictures.
Теги: Елизавета ІІ, корона, сериал

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