Сериал «Корона» продлили на 6 сезон

Исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, "Корона" решили продлить на 6 сезон.

Об этом пишет Vulture.

На данный момент к съемкам готовится 5 сезон “Короны”. Во время обсуждения сюжетной линии авторы проекта пришли к соглашению, что по-настоящему воссоздать историю королевы Елизаветы ІІ удастся только благодаря дополнительным сериям.

“Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого ряда, стало ясно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и снять шесть сезонов”, – отметил сценарист Питер Морган.

6 сезон сериала охватит историю до “начала 2000-х”, то есть истории о Меган Маркл в сериале не будет.