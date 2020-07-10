Сериал «Корона» продлили на 6 сезон

Об этом пишет Vulture.
На данный момент к съемкам готовится 5 сезон “Короны”. Во время обсуждения сюжетной линии авторы проекта пришли к соглашению, что по-настоящему воссоздать историю королевы Елизаветы ІІ удастся только благодаря дополнительным сериям.
“Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого ряда, стало ясно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и снять шесть сезонов”, – отметил сценарист Питер Морган.
6 сезон сериала охватит историю до “начала 2000-х”, то есть истории о Меган Маркл в сериале не будет.
- Известный голливудский актер Брэд Питт сыграет главную роль в экшен-триллере про наемных убийц “Bullet Train” (“Скоростной поезд”) от Sony Pictures.