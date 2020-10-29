Об этом сообщает Deadline.
По сюжету происходит противостояние Управления по борьбе с наркотиками и мексиканских картелей в 1980-х.
Одну из главных ролей исполняет Диего Луна — он играет Феликса Галлардо, пытающегося укрепить свою наркоимперию.
Теперь шоураннером станет продюсер и соавтор сериала Карло Бернард. Он заменит Эрика Ньюмана, который работал над драмой с 2015 года.
Кроме того, над проектом снова будет работать Вагнер Моура, исполнитель роли наркобарона Пабло Эскобара. На этот раз он выступит в качестве постановщика двух эпизодов будущего сезона.
Точная дата премьеры пока не называется, но создатели сообщили, что это произойдет в ближайшее время.
“Нарко: Мексика” — это спин-офф сериала “Нарко” о наркоимперии Пабло Эскобара и конкурирующем колумбийском картеле Кали.
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