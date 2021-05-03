П'ятий сезон стане останнім для історико-пригодницької драми "Останнє королівство", яка виходить на скімінговій платформі Netflix.

Про це повідомляє американський портал Deadline.

Представники Netflix і продюсер Carnival Films підтвердили, що 5-й сезон “Останнього королівства” стане останнім і покладе край історичній драмі, яка вперше вийшла на BBC шість років тому.

Серіал “Останнє королівство” заснований на серії книг Бернарда Корнуелла “Саксонські хроніки”. Дія розгортається в IX столітті на англосаксонських землях (нині Англія), а в центрі сюжету опиняється воїн Утред Беббанбургский. Для п’ятого сезону автори адаптують дев’яту і десяту книги циклу “Воїни бурі” і “Той, що несе полум’я”, в ньому буде 10 епізодів.

Зараз в Угорщині проходять зйомки останнього сезону.

Головну роль в серіалі грає Олександр Дреймон. Також в проєкті знялися Емілі Кокс, Іен Харт, Еліза Баттеруорт і Марк Роулі.

До 2015 року “Останнє королівство” виходило на британському телеканалі BBC Two, а у 2018-му перейшло на платформу Netflix.