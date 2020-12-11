Об этом пишет Hollywood Reporter.

Эта информация появилась в преддверии старта четвертого сезона, производство которого недавно было возобновлено после остановки из-за пандемии коронавируса. Четвертый сезон будет состоять из 10 серий, а его премьера состоится в 2021 году.

Дата старта съемок пятого сезона пока неизвестна. В шоу, как и ранее, снимутся Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Алексис Бледел, Джозеф Файнс и Макс Мингелла.

“Мы очень благодарны Hulu и MGM за то, что шоу вернется с пятым сезоном, а также нашим преданным поклонникам за поддержку. Мы очень рады, что сможем продолжить этот рассказ вместе с нашим невероятным актерским составом и всей командой. Не могу дождаться возвращения в эфир с четвертым сезоном в следующем году“, – отметил шоураннер проекта Брюс Миллер.