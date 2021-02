Об этом пишет издание Business Wire.

Deep Nostalgia дает представление о том, как человек мог бы двигаться и выглядеть, если бы он был запечатлен на видео.

MyHeritage – единственный сервис, предлагающий полный набор функций для раскрашивания, реставрации, улучшения и анимации старых фотографий.

Инструмент Deep Nostalgia – бесплатный и автоматизированный. Он улучшит качество фотографии, если потребуется, и сделает видео, которое будет длиться около 15 секунд.

Технология анимации лиц на фотографиях была лицензирована MyHeritage от D-ID, компании, специализирующейся на воспроизведении видео с использованием искусственного интеллекта.

Deep Nostalgia использует несколько предварительно записанных MyHeritage видеороликов, созданных из последовательностей реальных человеческих жестов.

ALERT 🚨 Genealogy firm MyHeritage has created an AI tool that brings still images of DEAD relatives to life using DEEPFAKE technology. The tool is called Deep Nostalgia. #BlackMirror (via @disclosetv ) pic.twitter.com/TJFBtCl3eF

My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf

— Sharn White (@SharnWhite) February 26, 2021