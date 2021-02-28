Об этом пишет издание Business Wire.

Deep Nostalgia дает представление о том, как человек мог бы двигаться и выглядеть, если бы он был запечатлен на видео.

MyHeritage – единственный сервис, предлагающий полный набор функций для раскрашивания, реставрации, улучшения и анимации старых фотографий.

Инструмент Deep Nostalgia – бесплатный и автоматизированный. Он улучшит качество фотографии, если потребуется, и сделает видео, которое будет длиться около 15 секунд.

Технология анимации лиц на фотографиях была лицензирована MyHeritage от D-ID, компании, специализирующейся на воспроизведении видео с использованием искусственного интеллекта.

Deep Nostalgia использует несколько предварительно записанных MyHeritage видеороликов, созданных из последовательностей реальных человеческих жестов.

Программа сама выбирает нужный драйвер для каждого лица на фото. В результате получается короткая высококачественная видеоанимация – человек на “ожившем” фото может улыбаться, моргать и двигаться. Для достижения оптимальных результатов фотографии перед анимацией улучшаются с помощью MyHeritage Photo Enhancer, который фокусирует размытые лица с низким разрешением и увеличивает их разрешение.

  • Ученые Технологического института Карлсруэ (Германия) разработали программный алгоритм, который может определять пищевую ценность блюда по фото. Так, пользователь получает данные о калорийности, содержания белка, углеводов и жиров своего блюда.