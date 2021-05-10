Американський і канадський актор Сет Роген заявив, що звинувачення у сексуальних домаганнях у бік його колеги Джеймса Франко змінили їхні дружні та робочі взаємини.

Роген прокоментував цю ситуацію інтерв’ю Sunday Times, також про це пише американський портал Deadline.

Актор каже, що довго зберігав мовчання з приводу Франко після того, як стали відомі звинувачення в сексуальних домаганнях проти нього.

У 2018 році п’ять жінок звинуватили Джемса Франко у сексуальних домаганнях. Актор, своєю чергою, всі їх відкинув.

Франко нібито примушував їх зніматися оголеними, а одну дівчину змусив зайнятися з ним оральним сексом. У 2019 актриси Сара Тітер-Каплан і Тоні Гаал подали на нього до суду.

Коли Рогена запитали, чи вірить він цим звинуваченням, актор сказав, що зневажає насильство.

“Я зневажаю насильство і домагання і ніколи не став би покривати або приховувати дії когось, хто це робить, або свідомо ставити когось в таку ситуацію”, – сказав актор.

Роген заявив, що це змінило їхні дружні та робочі взаємини з Франко і висловив співчуття жертвам.

“Не знаю, чи зможу я дати визначення цьому прямо зараз під час інтерв’ю. Я можу сказати, що це змінило багато в наших взаєминах і в динаміці нашої співпраці”, – сказав він.

Роген і Франко вважалися друзями. Вони разом працювали над такими фільмами, як “Ананасовий експрес: Сиджу, курю”, “Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи” і “Горе-творець”.