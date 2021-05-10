Роген прокоментував цю ситуацію інтерв’ю Sunday Times, також про це пише американський портал Deadline.
Актор каже, що довго зберігав мовчання з приводу Франко після того, як стали відомі звинувачення в сексуальних домаганнях проти нього.
У 2018 році п’ять жінок звинуватили Джемса Франко у сексуальних домаганнях. Актор, своєю чергою, всі їх відкинув.
Франко нібито примушував їх зніматися оголеними, а одну дівчину змусив зайнятися з ним оральним сексом. У 2019 актриси Сара Тітер-Каплан і Тоні Гаал подали на нього до суду.
Коли Рогена запитали, чи вірить він цим звинуваченням, актор сказав, що зневажає насильство.
“Я зневажаю насильство і домагання і ніколи не став би покривати або приховувати дії когось, хто це робить, або свідомо ставити когось в таку ситуацію”, – сказав актор.
Роген заявив, що це змінило їхні дружні та робочі взаємини з Франко і висловив співчуття жертвам.
“Не знаю, чи зможу я дати визначення цьому прямо зараз під час інтерв’ю. Я можу сказати, що це змінило багато в наших взаєминах і в динаміці нашої співпраці”, – сказав він.
Роген і Франко вважалися друзями. Вони разом працювали над такими фільмами, як “Ананасовий експрес: Сиджу, курю”, “Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи” і “Горе-творець”.
- Раніше повідомлялося, що 20 жінок звинуватили британського актора Ноеля Кларка в сексуальних домаганнях, за що його тимчасово позбавили нагороди Британської академії кіно та телевізійного мистецтва (BAFTA) за вклад в кінематограф.