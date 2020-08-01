Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Так, по данным издания PEOPLE, в пятницу вечером в Лос-Анджелесе в рамках проекта The Outreach, организованного компанией Терон, состоялся показ фильма, посвященного съемкам “Безумного Макса: Дорога ярости”, который вдохновил актрису поделиться воспоминанием о ее трансформации волос.
“В честь нашего сегодняшнего показа фильма “Безумный Макс” […] Так рада снова увидеть этот фильм на большом экране”, – отметила актриса.
Добавим, что сейчас идет подготовительная работа над приквелом картины, но для роли Фуриосы, которую сыграла Терон, выбрали другую актрису.
“Это, конечно, немного душераздирающе. Я действительно люблю эту героиню, и я благодарна, что внесла свой вклад в создание ее образа. Она навсегда останется той, о ком я буду думать с любовью”, – прокомментировала решение режиссера звезда.
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- Американская актриса и продюсер Шарлиз Терон пожертвовала 1 миллион долларов на решение проблем, вызванных пандемией, при этом половина будет направлена на помощь женщинам – жертвам домашнего насилия.