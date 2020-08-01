Популярная актриса Шарлиз Терон показала, как она брила голову для роли Фуриосы в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости".

Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, по данным издания PEOPLE, в пятницу вечером в Лос-Анджелесе в рамках проекта The Outreach, организованного компанией Терон, состоялся показ фильма, посвященного съемкам “Безумного Макса: Дорога ярости”, который вдохновил актрису поделиться воспоминанием о ее трансформации волос.

“В честь нашего сегодняшнего показа фильма “Безумный Макс” […] Так рада снова увидеть этот фильм на большом экране”, – отметила актриса.

Добавим, что сейчас идет подготовительная работа над приквелом картины, но для роли Фуриосы, которую сыграла Терон, выбрали другую актрису.

“Это, конечно, немного душераздирающе. Я действительно люблю эту героиню, и я благодарна, что внесла свой вклад в создание ее образа. Она навсегда останется той, о ком я буду думать с любовью”, – прокомментировала решение режиссера звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 31 Июл 2020 в 12:44 PDT