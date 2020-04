Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“Во время этого беспрецедентного глобального кризиса нам говорят, чтобы мы ради безопасности оставались дома – но что, если наши дома небезопасны? Для миллионов женщин и детей во всем мире, укрывающихся от своего обидчика, дом может быть опасным”, – написала актриса.

В связи с этим фонд Терон выделяет 1 миллион долларов на оказание помощи, связанной с пандемией, причем 500 тысяч долларов специально выделены на содержание приютов для жертв домашнего насилия и мероприятий в рамках программы “Вместе для нее” (Together for Her).

Шарлиз также призвала других влиятельных женщин и организации присоединиться к этой важнейшей инициативе, чтобы обеспечить необходимую помощь нуждающимся женщинам.