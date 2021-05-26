Режисерка Нікі Каро спільно з продюсеркою Шарліз Терон знімуть художній фільм про боротьбу жінок за рівність у серфінгу для стрімінгової платформи Netflix.

Про це повідомляє Variety.

Фільм буде заснований на статті Деніела Дуейна в журналі New York Times “Боротьба за гендерну рівність в одному з найнебезпечніших видів спорту на Землі”. В основу ляжуть історії чотирьох жінок — Б’янки Валенти, Андреа Моллер, Пейдж Алмс і Кеала Кеннеллі та їх боротьба за право брати участь у міжнародних змаганнях.

Каро буде режисерувати фільм за сценарієм, адаптованим Бекі Джонстон.

Вона також буде продюсувати екранізацію разом з Терон, Ей Джей Дікс і Бет Коно.