Спустя почти 17 лет после финала сериала "Друзья" актриса Кортни Кокс продолжает совершенствовать кулинарные таланты своего персонажа Моники Геллер. В этот раз Кортни поделилась простым рецептом палтуса, который, по ее словам, понравится даже тем, кто не любит рыбу.

Рецепт и видео его приготовления она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

“Если вы ненавидите рыбу так же сильно, как и я … вам понравится этот рецепт”, – отметила Кокс, которая ранее признавалась, что большую часть карантина она проводила на кухне и экспериментировала.

Для приготовления этого блюда понадобится глубокая емкость, в которую нужно сложить помидоры черри, 2-3 зубчика чеснока, 1 столовую ложку красного винного уксуса, 1 чайную ложку меда, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки черного перца и 1 большой нарезанный лук-шалот. Все это нужно запекать 15 минут при 400°С.

В это время филе палтуса следует полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Когда помидоры будут готовы, нужно добавить к ним рыбу, и снова оправить в духовку на 10-12 минут при такой же температуре.

Когда палтус будет готов, его нужно посыпать нарезанной горстью мяты и базилика, а также добавить цедру одного лимона.

Кроме рецепта рыбы, Кортни поделилась рецептом собственного соуса айоли. Для его приготовления понадобится 3/4 стакана майонеза (половина обычного и половина легкого), 1 зубчик чеснока, сок и цедра одного лимона, соль (по возможности розовая) и перец.

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