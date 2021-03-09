Рецепт и видео его приготовления она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
“Если вы ненавидите рыбу так же сильно, как и я … вам понравится этот рецепт”, – отметила Кокс, которая ранее признавалась, что большую часть карантина она проводила на кухне и экспериментировала.
Для приготовления этого блюда понадобится глубокая емкость, в которую нужно сложить помидоры черри, 2-3 зубчика чеснока, 1 столовую ложку красного винного уксуса, 1 чайную ложку меда, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки черного перца и 1 большой нарезанный лук-шалот. Все это нужно запекать 15 минут при 400°С.
В это время филе палтуса следует полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Когда помидоры будут готовы, нужно добавить к ним рыбу, и снова оправить в духовку на 10-12 минут при такой же температуре.
Когда палтус будет готов, его нужно посыпать нарезанной горстью мяты и базилика, а также добавить цедру одного лимона.
Кроме рецепта рыбы, Кортни поделилась рецептом собственного соуса айоли. Для его приготовления понадобится 3/4 стакана майонеза (половина обычного и половина легкого), 1 зубчик чеснока, сок и цедра одного лимона, соль (по возможности розовая) и перец.
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