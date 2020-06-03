Шеф-повар 50-летней топ-модели Наоми Кэмпбелл рассказал о том, что знаменитость придерживается строгой диеты, на которой совершенно не ест мясо, молочные продукты, а также ограничивает потребление глютена.

Об этом Шон Джон рассказал в интервью изданию Page Six.

На протяжении более десяти лет шеф Джон готовил еду для топ-модели.

“Я работаю ее поваром более 10 лет. У нее есть свои домашние рецепты, но я готовлю по-настоящему хорошую еду, и она экологически чистая и действительно полезная. Наоми придерживается строгого вегетарианства, как Боб Марли — растафарианства”, – рассказал повар.

Он отметил, что модель часто лично ходит за продуктами и никогда не заказывает их онлайн, чтобы быть уверенной в качестве того, что ей потом доставят.

“Звезда никогда не ест блюда, которые подают в самолете (даже если это частный борт). Когда она путешествует одна, я готовлю ей специальную еду”, – объяснил Джон.

Как правило, еда в холодильнике Наоми из гипермаркета органических продуктов Whole Foods. В ее холодильнике всегда много фруктов, изюм и йогурт.

Стоит отметить, что у шефа Джона есть несколько своих ресторанов, но для модели он готовит то, чего нет в меню – это ее личная прихоть. Также модель просит, чтобы любое блюдо было обильно приправлено и у него был какой-то уникальный аромат.