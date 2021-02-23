Об этом сообщает People.

Так, в эфире вечернего шоу с Джимми Фэллоном звезда серии фильмов “Дивергент” подтвердила информацию о помолвке и пошутила, что никогда не думала, что дойдет до того, чтобы выйти замуж за того, кто “бросает мяч, чтобы заработать на жизнь”.

“Да, мы помолвлены. Но для нас это не новые новости, понимаете? Так что это довольно забавно. Все сейчас волнуются из-за этого, и мы говорим: “Да, мы уже какое-то время помолвлены”, – сказала Шейлин.

Она также добавила, что из-за эпидемии коронавируса еще ни разу не была на игре своего возлюбленного, который выступает за команду Green Bay Packers.

“Я до сих пор ни разу не была на футбольном матче, потому что мы встретились в это дурацкое время, когда стадионы, на которых он играл, были закрыты. Так что мне еще предстоит пойти на футбольный матч”, – отметила актриса.