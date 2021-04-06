Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В пятницу вечером 74-летняя певица написала в Twitter: “Говорила со своей мамой, и она сказала: “Я смотрела процесс над полицейским, убившим Джорджа Флойда, и плакала”. Я сказала : “Мама, я знаю, что это прозвучит безумно, но я продолжаю думать, что если бы я была там, я смогла бы ему [Флойду] помочь”.
Твит вызвал критику в Сети. Поп-звезду обвинили в “комплексе белого спасителя” и потенциально корыстном поведении, которое мало что дает для решения проблемы расизма. Позже певица удалила публикацию.
“При всем уважении, Шер, у тебя комплекс белого спасителя. Прекрати”, – пишет в комментариях @_gothbimbo.
“Шер, я люблю вашу музыку, но убийство Джорджа Флойда – это не о вас. Этот вопрос намного шире, он о жестокости полиции. О том, как полиция применяет смертоносную силу против цветных. Только тот факт, что вы Шер, не означает, что у вас есть сила остановить это”, – написала @Ms_Marvel_Girl.
Но были и пользователи, которые поддержали певицу и напомнили о том, что она и правда старается помогать разным сообществам.
“Для меня это все люди с негативом. Шер постоянно помогает всем сообществам. Больше, чем большинство. Так что если добрая старушка надеется, что могла бы помочь, будь она рядом, я не вижу в этом никакого вреда. Успокойтесь”, – написала пользовательница @Pearlsilla.
После критики Шер сначала отстаивала свою позицию.
“Вы не знаете, что я сделала, кто я или во что я верю. Я могу, я помогала и буду помогать”, – написала она.
Но позже певица призналась, что поговорила с подругой Карен и поняла, что можно разозлить людей и причинить им боль, не зная всего, что говорить неуместно.
“Я знаю, что люди извиняются, когда попадают впросак, но истинно прошу прощения, если я расстроила сообщество”, – написала она.
Скандал разгорелся во время второй недели дачи показаний на суде полицейского Дерека Шовена, которому было предъявлено обвинение в убийстве в результате смерти Джорджа Флойда.
- Напомним, в мае 2020 года в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- 16 июня, после нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии, президент США Дональд Трамп опубликовал указ о реформе правоохранительной системы.