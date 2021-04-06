Певица Шер после критики в комментариях извинилась за свой твит об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского в мае 2020 года.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В пятницу вечером 74-летняя певица написала в Twitter: “Говорила со своей мамой, и она сказала: “Я смотрела процесс над полицейским, убившим Джорджа Флойда, и плакала”. Я сказала : “Мама, я знаю, что это прозвучит безумно, но я продолжаю думать, что если бы я была там, я смогла бы ему [Флойду] помочь”.

Твит вызвал критику в Сети. Поп-звезду обвинили в “комплексе белого спасителя” и потенциально корыстном поведении, которое мало что дает для решения проблемы расизма. Позже певица удалила публикацию.

“При всем уважении, Шер, у тебя комплекс белого спасителя. Прекрати”, – пишет в комментариях @_gothbimbo.

“Шер, я люблю вашу музыку, но убийство Джорджа Флойда – это не о вас. Этот вопрос намного шире, он о жестокости полиции. О том, как полиция применяет смертоносную силу против цветных. Только тот факт, что вы Шер, не означает, что у вас есть сила остановить это”, – написала @Ms_Marvel_Girl.

Но были и пользователи, которые поддержали певицу и напомнили о том, что она и правда старается помогать разным сообществам.

“Для меня это все люди с негативом. Шер постоянно помогает всем сообществам. Больше, чем большинство. Так что если добрая старушка надеется, что могла бы помочь, будь она рядом, я не вижу в этом никакого вреда. Успокойтесь”, – написала пользовательница @Pearlsilla.

После критики Шер сначала отстаивала свою позицию.

“Вы не знаете, что я сделала, кто я или во что я верю. Я могу, я помогала и буду помогать”, – написала она.

Но позже певица призналась, что поговорила с подругой Карен и поняла, что можно разозлить людей и причинить им боль, не зная всего, что говорить неуместно.

“Я знаю, что люди извиняются, когда попадают впросак, но истинно прошу прощения, если я расстроила сообщество”, – написала она.

Скандал разгорелся во время второй недели дачи показаний на суде полицейского Дерека Шовена, которому было предъявлено обвинение в убийстве в результате смерти Джорджа Флойда.