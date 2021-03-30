Шэрон Стоун заявила, что пластический хирург увеличил ей грудь без разрешения

Об этом сообщает американский журнал People.
В книге, которая появилась в продаже сегодня, 30 марта, актриса рассказала о травматическом опыте. Так, в 2001 году актриса легла под скальпель хирурга для удаления двух доброкачественных опухолей большого размера из молочных желез. После этого вмешательства актрисе необходима была пластическая операция по реконструкции груди.
Однако пластический хирург решил на свое усмотрение поставить звезде силиконовые импланты.
“Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь больше на чашку. Врач сказал, что они лучше подходят к размеру моих бедер. Он изменил мое тело без моего ведома и согласия”, – заявила звезда.
По словам Стоун, врач действительно не считал себя виновным и аргументировал свой поступок тем, что с большой грудью ей будет лучше.
Ранее стало известно, что американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун выпустит мемуары о своей жизни и карьере “The Beauty of Living Twice” (“Красота жить дважды”).
- Ранее актриса Шэрон Стоун появилась полуобнаженной в фотосессии Vogue.
- А еще Шэрон Стоун заблокировали на популярном сайте знакомств.
- Также Стоун заявила, что режиссер обманом заставил ее снять нижнее белье для эротической сцены в “Основном инстинкте”.