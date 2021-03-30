Covid-19 Украина

обновлено 30.03.2021 в 16:02

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Шэрон Стоун заявила, что пластический хирург увеличил ей грудь без разрешения

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун написала мемуары The Beauty of Living Twice, в которых описала знаковые события своей жизни. В частности, она рассказала о случае, когда пластический хирург без согласия изменил размер ее груди.

Вторник, 30 марта 2021, 16:34

Об этом сообщает американский журнал People.

В книге, которая появилась в продаже сегодня, 30 марта, актриса рассказала о травматическом опыте. Так, в 2001 году актриса легла под скальпель хирурга для удаления двух доброкачественных опухолей большого размера из молочных желез. После этого вмешательства актрисе необходима была пластическая операция по реконструкции груди.

Однако пластический хирург решил на свое усмотрение поставить звезде силиконовые импланты.

“Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь больше на чашку. Врач сказал, что они лучше подходят к размеру моих бедер. Он изменил мое тело без моего ведома и согласия”, – заявила звезда.

По словам Стоун, врач действительно не считал себя виновным и аргументировал свой поступок тем, что с большой грудью ей будет лучше.

Ранее стало известно, что американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун выпустит мемуары о своей жизни и карьере “The Beauty of Living Twice” (“Красота жить дважды”).

Теги: збільшення грудей, пластичний хірург, Шерон Стоун

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