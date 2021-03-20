Известная голливудская актриса Шэрон Стоун заявила, что режиссер обманом заставил ее снять нижнее белье для эротической сцены в "Основном инстинкте".

Об этом она написала в своих мемуарах, пишет Vanity Fair.

Речь идет об эпизоде, в котором главная героиня находится на допросе без нижнего белья и перебрасывает ногу на ногу.

По словам Стоун, режиссер Пол Верховен попросил ее снять трусики, так как они слишком выделялись в кадре. При этом он заверил, что в кадре не будет видно гениталий актрисы. Однако затем он добавил эти кадры к окончательному варианту ленты.

Во время первого просмотра фильма Стоун увидела, что на экране четко видно ее половые органы. Она была возмущена и дала пощечину Верховену.

Стоун отметила, что после этого обратилась к своему адвокату Марти Сингеру.

“Марти сказал мне, что они не могут выпустить этот фильм в таком виде, что я могу получить судебный запрет. В то время это давало фильму рейтинг”, – уточнила актриса.

Позже знаменитость остыла и решила оставить эту сцену без судебных споров.

Ранее стало известно, что американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун выпустит мемуары о своей жизни и карьере “The Beauty of Living Twice” (“Красота жить дважды”).