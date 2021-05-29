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Ще одна жінка звинуватила Меріліна Менсона в сексуальному насильстві

На музиканта Меріліна Менсона (справжнє ім'я - Брайан Х'ю Ворнер) знову подали в суд.

Суббота, 29 мая 2021, 18:20

Про це повідомляє журнал People.

У новому позові, який подала Джейн Доу, Менсона звинувачують в сексуальному насильстві.

Вона стверджує, що 52-річний рокер зґвалтував її кілька разів під час їх відносин в 2011 році.

Доу також заявила, що Менсон показав їй відеозапис, на якому він нібито знущався над молодою жінкою, прив’язував її до стільця, змушував пити те, що виглядало як сеча, і погрожував їй пістолетом. Менсон нібито сказав, що знімав це відео в 1996 році після виступу в Hollywood Bowl.

Джерело, близьке до Менсона, повідомило, що відеокасета, на яку посилається в позові заявниця, є короткометражний фільм за сценарієм, який так і не був випущений.

У позові Доу також зазначила, що боялася за своє життя після перегляду відеозапису і стверджувала, що секс з Менсоном ставав все більш жорстоким.

Жінка додала, що вона “придушувала” свої спогади про зґвалтування до лютого цього року, коли кілька жінок виступили з публічними звинуваченнями Менсона в сексуальному і фізичному насильстві.

  • Раніше англійська акторка Есме Б’янко, найбільш відома за зйомками в серіалі “Гра престолів”, подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побоях.
  • Також колишня помічниця Менсона Ешлі Уолтерс подала до суду на співака, звинувачуючи його в сексуальному насильстві.
  • 26 травня поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака Меріліна Менсона. Йому інкримінують два епізоди в нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді в 2019 році.
Теги: Мерілін Менсон, насильство, суд, позов

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