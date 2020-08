Об этом пишет CNN.

Вначале Тайсон признался, что он “до смерти боится” залезть в воду с акулами.

Но погрузившись, он даже схватил акулу за нос.

“Я выбрал этого соперника, чтобы преодолеть страхи, с которыми я все еще сталкиваюсь. Приравниваю это к преодолению страха вернуться на ринг в 54 года. Теперь я узнал, что все еще могу преодолеть все, что мне мешает”, – рассказал он.

.@MikeTyson is still the undisputed champ! #SharkWeek continues every night at 8p on @discovery. pic.twitter.com/JMzoWsQCoI

— Shark Week (@SharkWeek) August 10, 2020