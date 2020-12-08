Шинейд О'Коннор анонсировала выход своих мемуаров

Об этом пишет NME.

Планируется, что книга под названием “Rememberings“ (“Воспоминания“), издательством которой занимается компания Houghton Mifflin Harcourt Books and Media, поступит в продажу 1 июня следующего года.

В мемуарах О’Коннор подробно расскажет о своем детстве, которое прошло в Дублине, о ее последующем побеге от туда, музыке и многом другом.

“Это моя история, насколько я ее помню. Мне было очень весело писать это в течение последних нескольких лет“, – заявила певица.