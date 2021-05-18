На онлайновому аукціоні торгового дому Iconic Auctions продали шість волосин з голови фронтмена культового гурту Nirvana Курта Кобейна. Музикант помер у квітні 1994 року.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

За даними видання, волосся Кобейна зберігалося під пластиком. Довжина найдовшої з волосин сягає 6,3 см.

Ціна лота стартувала від 2,5 тисячі доларів, але анонімний покупець відразу запропонував 14,1 тисячі доларів.

Власник разом із волоссям Кобейна отримає фото, на яких артисту обрізає ці пасма його подруга Тесса Осборн. Світлина зроблена у Бірмінгемі, Англія. Тесса зберігала ці волосини кілька років, а потім передала їх колекціонерці Ніколь ДеПоло. Це сталося вже після смерті Курта.

Згодом волосся Кобейна отримав Джон Резніков — власник найбільшої у світі колекції волосся відомих людей. У травні цього року пасмо з голови культового музиканта потрапило на аукціон.

У торговому домі Iconic Auctions запевнили, що це єдине пасмо волосся Курта Кобейна, яке представлено на ринку, тож ціна у 14 тисяч доларів доволі виправдана.