Об этом сообщила Ким Кардашьян на своей странице в Instagram.
“С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение расстаться с “Семейством Кардашьян”. Невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед теми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь”, – написала модель.
Она также сообщила, что последний сезон выйдет в эфир в начале 2021 года.
Премьера проекта состоялась 14 октября 2007 года. С момента появления каждый выход историй с участием семейства Кардашьян неизменно показывал высокие рейтинги. Именно зрители сделали эту программу долгожителем эфира развлекательного телеканала
За 14 лет было выпущено 20 сезонов реалити-шоу.
- В мае американская звезда Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст отметили шестую годовщину свадьбы.