Американское реалити-шоу "Семейство Кардашьян" закрывается после 14 лет в эфире.

Об этом сообщила Ким Кардашьян на своей странице в Instagram.

“С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение расстаться с “Семейством Кардашьян”. Невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед теми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь”, – написала модель.

Она также сообщила, что последний сезон выйдет в эфир в начале 2021 года.

Премьера проекта состоялась 14 октября 2007 года. С момента появления каждый выход историй с участием семейства Кардашьян неизменно показывал высокие рейтинги. Именно зрители сделали эту программу долгожителем эфира развлекательного телеканала

За 14 лет было выпущено 20 сезонов реалити-шоу.