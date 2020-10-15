Спустя 8 лет после закрытия телеканал Showtime анонсировал возвращение культового сериала про маньяка-судмедэксперта "Декстер".

Об этом пишет Variety.

Showtime заказал новый сезон, который будет состоять из десяти серий. Их съемки должны начаться в 2021 году.

Отмечается, что шоураннером проекта останется Клайд Филлипс, а серийным убийцей — Майк Си Холл. Подробности сюжета сериала пока держатся в секрете.

Сериал выходил с 2006 по 2013 год. Он рассказывает о Декстере Моргане, вымышленном серийном убийце, работающем судебным экспертом в полиции Майами. “Декстер” неоднократно номинировался на различные премии, такие как “Эмми”, IGN, Satellite Award и “Сатурн”.