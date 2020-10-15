Об этом пишет Variety.
Showtime заказал новый сезон, который будет состоять из десяти серий. Их съемки должны начаться в 2021 году.
Отмечается, что шоураннером проекта останется Клайд Филлипс, а серийным убийцей — Майк Си Холл. Подробности сюжета сериала пока держатся в секрете.
Сериал выходил с 2006 по 2013 год. Он рассказывает о Декстере Моргане, вымышленном серийном убийце, работающем судебным экспертом в полиции Майами. “Декстер” неоднократно номинировался на различные премии, такие как “Эмми”, IGN, Satellite Award и “Сатурн”.
Surprise Motherfucker.
He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot
— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) October 14, 2020
- Кинокритики USA Today составили рейтинг популярных сериалов с самыми плохими, неинтересными или нелогичными финалами. В перечень также попал триллер “Декстер”, окончившийся странным решением главного персонажа (Майкл С. Холл) подстроить свою смерть и стать лесорубом.