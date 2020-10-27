Он нарисовал уже 256 картин.

Бот получил название GANksy, в честь генеративно-состязательной сети (GAN – generative adversarial network). Рисовать в стиле Бэнкси бота удалось научить всего за пять дней. Теперь его картины максимально схожи с теми, которые оставляет на стенах лондонских улиц никому неизвестный Бэнкси.

Разработчик рассказал, что искусственный интеллект равнялся на работы Бэнкси, как образец.

По словам Раунда, его бот – “уличный художник, визуальный гений, чьи работы отражают неспокойную реальность”.

“Немного странно читать хвалебные отзывы о талантах GANksy. Ведь его картины — это абстрактные сгустки и зловещие существа-мутанты. Никаких тебе крыс, полицейских и девочек с шариками”, – написал создатель бота о работах своего творения.

Все 256 рисунков GANksy можно приобрести. Работы продаются по очереди. То есть сначала необходимо купить его первую картину, потом вторую, третью и так далее. Что касается их стоимости, то цена первого рисунка составляла 1,3 доллара. Каждое последующее изображение будет дороже на сумму от стоимости предыдущей картины.

Раунд также отметил, что считает бота и его рисунки не более, чем забавой и надеется, что реальный Бэнкси на него не обидится.

“Уличное искусство такое разнообразное и так зависит от контекста, а все чему сеть смогла научить бота — воспроизводить некоторые текстуры и формы без понимания объектов и тематики. Это даже не подражание увиденному, а освоение какой-то малой части”, — написал он.