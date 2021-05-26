Вона записала відеозвернення для шанувальників і опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Я завжди дуже чесна щодо того, що я міняю у своєму тілі. […] Я ніколи нічого не робила з собою, окрім декількох ін’єкцій в губи, щелепу і лоб. Я не брешу, але дякую за компліменти. Давайте розвіємо ці дурні чутки! Хіба ви не можете просто порадіти за мене?” – сказала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Osbourne (@kellyosbourne)

Такий запис з’явився після того, як фанати не впізнали схудлу Келлі Осборн на новому фото.

Раніше співачка розповіла, що три роки тому їй зробили рукавну операцію на шлунку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Osbourne (@kellyosbourne)