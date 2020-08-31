В последний день лета певица посвятила пост ежегодному фестивалю Notting Hill Carnival, который должен был состояться в Лондоне, но отменен из-за эпидемии COVID-19.

Артистка выразила сожаление из-за отмены мероприятия и показала свой наряд. На фото исполнительница одета в серые леггинсы и бикини с принтом флага Ямайки. Наряд дополнили золотые украшения — браслеты, серьги и колье. Также у певицы необычная прическа — традиционная для африканских народов банту.

Менее чем за сутки новое фото звезды собрало более 4,3 млн лайков и сотни одобрительных комментариев.

“Ты просто сломала этот Интернет”, “Как всегда прекрасна”, “Ты прекрасна, какой бы ты ни была, и твой голос ангельский”, “Королева”, — писали фанаты Адель.

Одновременно в комментариях под постом певицы разгорелась дискуссия по поводу того, уместна ли прическа певицы. Некоторые обвиняли ее в культурной апроприации.

Согласно концепции культурной апроприации, заимствования или использование элементов одной культуры (как, например, прически) членами другой рассматривается как негативное явление.