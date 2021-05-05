Голлівудський актор Вілл Сміт показав учасників, які приєдналися до його челенджу та намагатимуться поліпшити якість власного тіла за 12 тижнів спеціального харчування та тренувань.

Він виклав фото в Instagram.

“Зробімо це! Чекайте фото за 12 тижнів”, – написав актор.

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Напередодні Сміт заявив, що починає худнути, оскільки зараз перебуває у найгіршій фізичній формі. Водночас фани підтримали його й навіть надіслали йому тисячі роликів для схуднень.

“Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію і незліченну кількість днів, коли я підгодовувався у коморі. Я люблю це тіло, але хочу ПОЧУВАТИСЯ краще. Більше жодних нічних кексів… ось і все! Я хочу бути у НАЙКРАЩІЙ ФОРМІ В МОЄМУ ЖИТТІ!!! Співпрацюю з YouTube, щоб повернути своє здоров’я і самопочуття у норму. Сподіваюся, що це працює!” – написав Сміт.