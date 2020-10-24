Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
“Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан”, – написал актер.
Шварценеггер отметил, что этот клапан не первый, он заменил старый, ранее поставленный врачами.
“Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь его удивительными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам в моей команде!” – добавил он.
Напомним, что у Шварценеггера врожденный порок сердца, из-за чего ему необходим искусственный клапан.
- Пользователь Reddit подарил популярному актеру Арнольду Шварценеггеру трубку по мотивам фильма “Терминатор”.