72-летний американский актер и бывший бодибилдер Арнольд Шварценеггер подшутил над подписчиками, сняв видео о своей "идеальной" растяжке.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

На видео 72-летний голливудский актер демонстрирует подписчикам свою “отличную” физическую форму.

Сидя на шпагате на кухонном столе Шварценеггер, в зубах которого сигара, показывает, как поднимает руки и тянется к носкам. При этом Арнольд изо всех сил делает вид, что это упражнение дается ему очень нелегко.

После “уставший” актер кладет руки на пояс и попросту отходит от стола со словами: “Фух! Во всяком случае, я сегодня очень гибок сегодня и очень горжусь собой”. Так становится понятно, что ноги были поддельными.

Стоит отметить, что подписчики оценили шутку актера. Ролик собрал 1,5 млн просмотров, сотни тысяч лайков и сотни положительных комментариев.