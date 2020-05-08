Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.
На видео 72-летний голливудский актер демонстрирует подписчикам свою “отличную” физическую форму.
Сидя на шпагате на кухонном столе Шварценеггер, в зубах которого сигара, показывает, как поднимает руки и тянется к носкам. При этом Арнольд изо всех сил делает вид, что это упражнение дается ему очень нелегко.
После “уставший” актер кладет руки на пояс и попросту отходит от стола со словами: “Фух! Во всяком случае, я сегодня очень гибок сегодня и очень горжусь собой”. Так становится понятно, что ноги были поддельными.
Стоит отметить, что подписчики оценили шутку актера. Ролик собрал 1,5 млн просмотров, сотни тысяч лайков и сотни положительных комментариев.
- Ранее американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поздравил своего ослика с годовщиной, спев ему песню и покормив вкусностями.