Бывший губернатор Калифорнии и известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер вакцинировался от коронавируса и оригинально призвал других поступить так же.

Ролик об этом он опубликовал в своем Instagram.

На видео можно увидеть Шварценеггера в мобильном пункте вакцинации. К нему подходит медсестра, чтобы сделать прививку, а он говорит: “Положи эту иглу на место!”.

Это отсылка на известную фразу из фильма “Подарок на Рождество” с участием актера — “Положи эту печеньку на место!”.

После того как он получил прививку, Шварценеггер поблагодарил медсестру, и сказал, что будет советовать делать прививки всем.

В завершение он блеснул фразой из фильма “Терминатор”.

“Идем со мной, если хочешь жить”, — сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)