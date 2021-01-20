Ролик об этом он опубликовал в своем Instagram.
На видео можно увидеть Шварценеггера в мобильном пункте вакцинации. К нему подходит медсестра, чтобы сделать прививку, а он говорит: “Положи эту иглу на место!”.
Это отсылка на известную фразу из фильма “Подарок на Рождество” с участием актера — “Положи эту печеньку на место!”.
После того как он получил прививку, Шварценеггер поблагодарил медсестру, и сказал, что будет советовать делать прививки всем.
В завершение он блеснул фразой из фильма “Терминатор”.
“Идем со мной, если хочешь жить”, — сказал он.
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- Ранее избранный президент США Джозеф Байден получил прививку от коронавируса COVID-19 в прямом эфире.