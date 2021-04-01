Об этом пишет People.

На фото в окружении 4-летнего принца Александра и 3- летнего принца Гавриила присутствует также третий сын супругов – Юлиан, который родился всего несколько дней назад.

“Жизнь подарила мне не одного, а четырех прекрасных принцев”, – прокомментировала фото сыновей и мужа София.

На втором снимке она показала своих трех сыновей, на которой младший Юлиан держит во рту большой палец Александра.

Хотя это первые фотографии трио королевских братьев вместе, ранее принцесса София показывала уже портрет новорожденного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

Согласно заявлению шведского королевского двора, принцу Юлиану, получившему второе имя -Герберт Фольке, было пожаловано герцогство Халланд. Он седьмой в очереди на шведский престол и восьмой внук короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.