Видео опубликовано на канале исполнителя в YouTube.

Новое видео уже назвали “менее шизофреничным” и “более конкретным”.

Традиционно, он поет об одиночестве и страданиях из-за расставания.

Стоит отметить, что последний студийный альбом исполнителя вышел в ноябре 2017 года. После этого он выпускал только синглы, микстейпы (сборники треков).

Отметим, что Yung Lean привлекает слушателей интересными битами и расслабляющим стилем подачи.