Видео опубликовано на канале исполнителя в YouTube.
Новое видео уже назвали “менее шизофреничным” и “более конкретным”.
Традиционно, он поет об одиночестве и страданиях из-за расставания.
Стоит отметить, что последний студийный альбом исполнителя вышел в ноябре 2017 года. После этого он выпускал только синглы, микстейпы (сборники треков).
Отметим, что Yung Lean привлекает слушателей интересными битами и расслабляющим стилем подачи.
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