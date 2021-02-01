Шведская медсестра, которая работает с больными коронавирусом, выиграла конкурс на просмотр всей программы Гетеборгского кинофестиваля. Ее изолируют на маяке Патер-Ностер на острове Хамнескар у побережья Швеции.

Об этом сообщает BBC.

Лиза Энрот опередила 12 000 киноманов со всего мира, подавших заявки.

Из-за пандемии провести кинофестиваль в привычном формате не удалось. Организаторы заявили, что ищут настоящего фаната кино, который эмоционально и психологически соответствовал бы задаче посмотреть все 60 фильмов фестивальной программы.

Медсестра Лиза Энрот проведет неделю в одиночестве на маяке Патер-Ностер на острове Хамнескар без телефона, компьютера, книг и других развлечений.

Однако у нее будет планшет, пользоваться которым можно лишь ограниченный период времени – чтобы записывать ежедневный видеодневник. Вместе с ней из соображений безопасности на острове будет еще один человек – сотрудник кинофестиваля. Он будет проверять, как у нее дела один раз в день.

“Ветер, море, возможность на неделю оказаться частью совершенно другой реальности – все это действительно привлекательно”, – говорит медсестра.

Энрот живет в Сковде, небольшом городке к востоку от Гетеборга. Там она посещает местный киноклуб.

Генеральный директор фестиваля Мирья Вестер сказала, что считает правильным предоставить эту уникальную возможность именно одному из многочисленных героев, работающих в сфере здравоохранения во время пандемии.