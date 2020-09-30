Об этом пишет Deadline.

Права на прокат проекта приобрела студия Amazon.

Вторую часть “Бората” снимали тайно во время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Сюжет пока не известен, но, по данным Variety, он сосредоточится вокруг вымышленного персонажа, казахского журналиста Бората Сагдиева.

Отмечается, что оригинальный фильм под названием “Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана”, который вышел в ограниченный прокат в 2006 году, стал коммерческим хитом, собрав 262 миллиона долларов в прокате. Кроме того, Коэн получил “Золотой глобус” за роль главного героя, а сценарий был номинирован на “Оскар”.