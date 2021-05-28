Стало відомо про те, що режисер "Джокера" Тодд Філліпс підписав контракт зі студією Warner Bros. на написання сценарію продовження.

Про це йдеться в статті видання The Hollywood Reporter про найвпливовіших юристів в кіноіндустрії.

У профайлі на адвоката Уоррена Дерна (юридична фірма Sloane Offer Weber & Dern) перераховані угоди, які юрист успішно оформив останнім часом.

Серед його клієнтів були відомі режисери, зокрема, Зак Снайдер та Тодд Філліпс. В статті зазначено, що Тодд Філліпс уклав угоду на спільне написання наступної частини “Джокера”. Warner Bros. поки що офіційно не підтвердила цю інформацію, але і не спростувала.

Чутки про появу сиквелу “Джокера” з’являються не вперше. У листопаді 2019 року, коли “Джокер” був у світовому прокаті, The Hollywood Reporter повідомила, що студія запустила розробку сиквелу.

Але видання Deadline спростовувало цю заяву і з посиланням на інсайдерів інформувало, що між Warner Bros. і Філліпсом взагалі не було переговорів.