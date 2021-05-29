Американський актор, зірка фільмів "Месники: Війна нескінченності", "Дедпул 2" і "Месники: Фінал" Джош Бролін показав, як привчає доньку до туалету.

Відповідні фото він опублікував у своєму Instagram-акаунті.

На фото Джош сидить на маленькому рожевому унітазі, що належить його доньці Вестлін Рейн, спустивши штани до щиколоток. Таким чином він продемонстрував маляті, як слід користуватися туалетом.

“Немає нічого кращого ніж сила прикладу”, – прокоментував він фото.

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Джош і його дружина Кетрін Бролін оголосили про народження Вестлін у листопаді 2018 року, тоді актор поділився відео, на якому його новонароджена дівчинка міцно спала. На попереднє Різдво подружжя вітало свою другу дитину, дівчинку, на ім’я Чапел Грейс.

Джош і Кетрін одружилися у вересні 2016 року. У актора також є двоє дорослих дітей від першого шлюбу з актрисою Еліс Адер – 26-річна донька Іден і 32-річний син Тревор.