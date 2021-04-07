Популярный актер Сильвестра Сталлоне не появится в очередной части серии боксерских мелодрам "Крид", которая является ответвлением серии "Рокки".

Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Слухи о его отсутствии распространились после того, как он ответил пользователю Instagram, заявившему об этом.

Представитель Сталлоне подтвердил изданию, что актер не будет принимать участие в съемках спин-оффа.

Сталлоне повторил свою культовую роль Рокки Бальбоа в двух предыдущих фильмах в качестве наставника персонажа Майкла Б. Джордана. За свою игру в фильме 2015 года, он был номинирован на премию “Оскар” как лучший актер второго плана.

За этим фильмом последовал “Крид 2”, который вышел в ноябре 2018 года. Оба фильма имели хорошие кассовые сборы и успех у критиков.

Ожидается, что студия MGM выпустит триквел в кинопрокат 24 ноября 2022 года.