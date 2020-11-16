Режиссер Джеймс Ганн объявил, что Сильвестр Сталлоне сыграет роль в его предстоящем супергеройском сиквеле "Отряд самоубийц".

Об этом он написал в своем Instagram.

“Мне всегда нравилось работать с моим другом Сильвестром Сталлоне, и наша сегодняшняя работа над The Suicide Squad (“Отряд самоубийц”) не стала исключением. Несмотря на то, что Слай – культовая кинозвезда, большинство людей до сих пор не представляют, какой потрясающий актер этот парень”, – написал режиссер и опубликовал селфи с актером.

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Сталлоне ранее работал с Ганном над “Стражами Галактики-2” 2017-го года.

В “Отряде самоубийц” снимаются Марго Робби, Идрис Эльба, Виола Дэвис, Джон Сина, Питер Капальди и другие.

Фильм выйдет в прокат 6 августа 2021 года.