74-летний президент США Дональд Трамп и 77-летний кандидат от Демократической партии Джо Байден имеют за плечами большой жизненный опыт.

Британская телерадиокомпания ВВС представила подборку фотографий, охватывающих их жизни.

Ранние годы

Президент Дональд Трамп в военной форме

18-летний Дональд Трамп в военной форме из ежегодника Нью-Йоркской военной академии за 1964 год.

Дональд Джон Трамп родился после Второй мировой войны в июне 1946 года и был четвертым ребенком нью-йоркского магната недвижимости Фреда Трампа и Мэри Энн МакЛауд Трамп. Несмотря на богатство семьи, он должен был выполнять самую черную работу в компании своего отца, и в 13 лет его отправили в военную академию после того, как он начал плохо себя вести в школе.

Он учился в Пенсильванском университете и стал фаворитом своего отца в семейном бизнесе после того, как его старший брат Фред решил стать пилотом.

Джо Байден в 1967 году, 25 лет

Джозеф Робинетт Байден-младший родился в Скрантоне, штат Пенсильвания, в 1942 году. Он был первым из четырех детей в ирландско-американской католической семье. Самым большим испытанием для молодого Джо было преодоление дефекта речи – заикания, от которого он страдал в старшей школе. Его техника разговора перед зеркалом дала свои плоды через несколько месяцев.

Байден учился в Университете Делавэра, а затем на юридическом факультете Сиракузского университета.

Позже он женился на своей первой жене Нейлии и начал свою политическую карьеру в Уилмингтоне.

1970-е годы

Дональд Трамп в 1976 году

Трамп говорит, что он вошел в бизнес с недвижимостью с “небольшой” ссудой в 1 миллион долларов от своего отца, прежде чем присоединиться к компании Фреда Трампа. Там он помогал управлять обширными активами жилых комплексов в Нью-Йорке, в конечном итоге получил контроль над компанией. В 1971 году он переименовал ее в Trump Organization.

Шесть лет спустя Дональд Трамп женился на своей первой жене, Иване Зельницкой, чешской спортсменке и модели. Его дети от первого брака – Дональд-младший, Иванка и Эрик – теперь помогают управлять Trump Organization, хотя он по-прежнему является исполнительным директором.

Сенатор Джозеф Байден принял присягу в больничной палате

Избранный сенатор Джо Байден принимает присягу в больнице, его тесть Роберт Хантер наблюдает за сыном Бо Байденом.

Джо Байден с нетерпением ждал, чтобы занять свое место в Сенате США, будучи избранным в 1972 году, когда случилась трагедия. Его жена и маленькая дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Его сыновья Бо и Хантер были серьезно ранены.

Известно, что Байден принес присягу на посту сенатора от Демократической партии в течение своего первого срока в больничной палате своих маленьких сыновей.

1980-е годы

Дональд Трамп в своем персональном вертолете над Нью-Йорком

В конце 1970-х годов Трамп расширил свои амбиции, переместив акцент на собственность с Бруклина и Квинса на роскошный Манхэттен. Купив обветшалый отель и превратив его в Grand Hyatt, он построил самую известную собственность Трампа – 68-этажную башню Трампа на Пятой авеню. Она открылась в 1983 году.

Затем последовали другие объекты, носящие известное название – Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower – и его мощный бренд начал привлекать интерес СМИ.

Но не все, к чему он прикасался, превратилось в золото. Четыре предприятия Трампа заявили о банкротстве.

Сенатор США Джозеф Байден выступает на пресс-конференции со своей женой

Сенатор Байден со своей женой Джилл на пресс-конференции объявляют о своем выходе из президентской гонки.

В течение первых 14 лет в Вашингтоне Байден после смерти жены и дочери занялся семьей. Он решил дать своим сыновьям видимость нормальной жизни и каждый день ездил из семейного дома в Делавэре в Вашингтон, округ Колумбия. В конце концов он снова женился – на школьной учительнице Джилл Джейкобс, от которой у него родился еще один ребенок, Эшли.

Байден вошел в состав Судебного комитета Сената и начал формировать национальный профиль. В 1987 году он впервые стал баллотироваться на пост президента США, но ушел после того, как его обвинили в плагиате речи тогдашнего лидера британской лейбористской партии Нила Киннока.

1990-е годы

Трамп с участницами Miss USA и Miss Teen, январь 1999 г.

Одной собственности было недостаточно для Трампа. В 1996 году он решил скупить несколько конкурсов красоты: Мисс Вселенная, Мисс США и Miss Teen. Что касается личной жизни после разрыва с Иваной, то он женился на актрисе Марле Мэйплз в 1993 году.

У них родилась дочь Тиффани до развода в 1999 году – в том же году, когда умер отец Трампа.

“Мой отец был моим источником вдохновения”, – сказал тогда Трамп.

Сенаторы Джо Байден и Тед Кеннеди во время слушаний по утверждению Кларенса Томаса

11 октября 1991 года американская общественность была прикована к телевизорам, когда Анита Хилл, профессор права из Университета Оклахомы, дала показания в Судебном комитете Сената. Комитет проводил слушания по выдвижению кандидатуры в Верховный суд США Кларенса Томаса. Хилл утверждала, что он неоднократно подвергал ее сексуальным домогательствам, когда они оба работали на администрацию Рейгана.

Как председатель комитета слушания вел Джо Байден.

Слушание проводилось исключительно “белой” комиссией, состоящей исключительно из мужчин, и несколько женщин, явно желающих поддержать версию Хилл, которых Байден не вызвал для дачи показаний. Поэтому слушания неоднократно подвергали критике.

Выступая в телеинтервью в апреле 2019 года, Байден сказал, что “сожалеет о том, как с ней обошлись”.

2000-е

Дональд и Мелания Трамп

Дональд Трамп и Мелания Трамп, ранее Мелания Кнаусс, 1998 год.

В 2003 году Трамп выступил в новом реалити-шоу, которое сыграло на его репутации как бизнесмена, так и медийной личности – Apprentice. В программе участники соревновались за право занять руководящую должность в коммерческой империи Трампа.

Он вел шоу в течение 14 сезонов. За время показа он заработал 213 миллионов долларов.

Между тем, в 2005 году он женился на своей нынешней жене Мелании Кнаусс, модели югославского происхождения. У пары есть сын, Бэррон Уильям Трамп.

Барак Обама слушает Джо Байдена на сцене

Джо Байден выступает на сцене после того, как Барак Обама представил его своим кандидатом на пост вице-президента на мероприятии в Спрингфилде, штат Иллинойс.

У Байдена был еще один шанс баллотироваться на пост президента в 2008 году. 23 августа 2008 г. Обама представил Джо Байдена своим кандидатом на пост вице-президента.

Это был выигрышный билет, и пара в конечном итоге отбыла два срока, установив тесные рабочие отношения, в которых Байден часто называл Обаму своим “братом”.

2010-е

Президент Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и Бэррон Трамп.

Президент Дональд Трамп указывает на своего сына Бэррона в день инаугурации в Вашингтоне в 2017 году с первой леди Меланией.

Лишь в июне 2015 года Трамп официально объявил о своем участии в гонке за Белый дом. Его кампания сопровождалась скандалами, в том числе появлением записи за 2005 год, на которой он делал непристойные высказывания в адрес женщин и утверждений, в том числе от членов его собственной партии.

Трамп победил на выборах 2016 года. Он стал 45-м президентом США 20 января 2017 года.

Президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден вместе смеются.

Барак Обама и Джо Байден реагируют на выступление премьер-министра Ирландии Брайана Коуэна во время ежегодного приема в честь Дня Святого Патрика в Белом доме в 2010 году.

На церемонии в последние дни своего президентства Обама вручил Байдену Президентскую медаль свободы – высшую гражданскую награду страны.

Это было успешное партнерство, но период не обошелся без травм для Байдена, чей сын Бо умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. Младший Байден считался восходящей звездой американской политики – губернатор штата Делавэр в 2016 году.

2020 год

Президент Дональд Трамп снимает маску по возвращении в Белый дом из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида 5 октября, после трех дней госпитализации из-за коронавируса.

Кампания по переизбранию Трампа проводилась на фоне пандемии коронавируса, в результате которой умерло 230 000 американцев, и сам президент заразился. Первая леди Мелания Трамп и их сын Бэррон тоже заразились вирусом, как и несколько сотрудников Белого дома.

За несколько дней до выборов 3 ноября Трамп призвал штаты избегать блокировок, продолжая при этом проводить митинги в штатах на полях сражений.

Джо Байден разговаривает с прессой в международном аэропорту Эри в Пенсильвании перед возвращением в Делавэр 10 октября.

Разногласия между двумя соперниками президента по поводу коронавируса были основательными: Байден заявил, что отношение президента к ухудшающемуся кризису с коронавирусом было “оскорблением” для его жертв.

“Даже если я выиграю, придется приложить немало усилий, чтобы положить конец этой пандемии”, – сказал он.