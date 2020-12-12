Об этом пишет People.

В частности, Ким Кардашьян Уэст, Хлоя Кардашьян, Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер и Крис Дженнер подписали многолетнее соглашение о “создании глобального контента”, который будет транслироваться исключительно на Hulu в США и на нескольких платформах на международном уровне.

Ожидается, что премьера нового шоу от знаменитой семьи состоится в конце 2021 года. Однако подробности о нем пока не разглашаются.

Новость о масштабной сделке появилась всего через три месяца после того, как семья объявила о своем решении прекратить свой давний реалити-сериал “Семейство Кардашьян”.