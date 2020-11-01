Covid-19 Украина

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Семейство Кардашьян-Уэст отпраздновало Halloween: фото

Семейство Кардашьян-Уэст оригинально отметил Halloween.

Воскресенье, 1 ноября 2020, 22:34

Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте Кардашьян.

Семья Кардашян-Уэст ежегодно возникают в неожиданных образах, празднуя Хэллоуин. На этот раз звездная пара и их дети удивили поклонников дважды.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян Уэст замаскировалась под звезду “Короля тигров” Кэрол Баскин с четырьмя детьми в образе тигрят и лучшим другом Джонатаном Чебаном в роли самого Джо Экзотика.

Кроме того пара отпраздновала Хэллоуин в костюмах Balenciaga.

Фото: Ким Кардашьян

Ким Кардашьян решила в этом году не останавливаться только на костюмах для себя, Инстадива переодела свой дом. Звезда “Семейства Кардашьян” превратила свой дом в гигантского розового паука в комплекте с коридорами, покрытыми белой паутиной с жуткими красными огнями.

 

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🕷🕷🕷 Halloween 2020 🕷🕷🕷 Go to my reels to see the full walkthrough of our home for Halloween

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

  • Художник из Далласа (США, штат Техас) Стивен Новак создал очень реалистичные декорации на Хэллоуин — муляжи трупов с прострелеными головами, лужи крови, пакеты с частями тела — и украсил ими свой участок возле дома. К нему несколько раз приезжала полиция.
Теги: Гелловін, Каньє Уест, Кардашьян

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