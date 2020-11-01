Семейство Кардашьян-Уэст отпраздновало Halloween: фото

Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте Кардашьян.

Семья Кардашян-Уэст ежегодно возникают в неожиданных образах, празднуя Хэллоуин. На этот раз звездная пара и их дети удивили поклонников дважды.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян Уэст замаскировалась под звезду “Короля тигров” Кэрол Баскин с четырьмя детьми в образе тигрят и лучшим другом Джонатаном Чебаном в роли самого Джо Экзотика.

Кроме того пара отпраздновала Хэллоуин в костюмах Balenciaga.

Фото: Ким Кардашьян

Ким Кардашьян решила в этом году не останавливаться только на костюмах для себя, Инстадива переодела свой дом. Звезда “Семейства Кардашьян” превратила свой дом в гигантского розового паука в комплекте с коридорами, покрытыми белой паутиной с жуткими красными огнями.