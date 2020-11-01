Семейство Кардашьян-Уэст отпраздновало Halloween: фото

Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте Кардашьян.
Семья Кардашян-Уэст ежегодно возникают в неожиданных образах, празднуя Хэллоуин. На этот раз звездная пара и их дети удивили поклонников дважды.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян Уэст замаскировалась под звезду “Короля тигров” Кэрол Баскин с четырьмя детьми в образе тигрят и лучшим другом Джонатаном Чебаном в роли самого Джо Экзотика.
Кроме того пара отпраздновала Хэллоуин в костюмах Balenciaga.
Фото: Ким Кардашьян
Ким Кардашьян решила в этом году не останавливаться только на костюмах для себя, Инстадива переодела свой дом. Звезда “Семейства Кардашьян” превратила свой дом в гигантского розового паука в комплекте с коридорами, покрытыми белой паутиной с жуткими красными огнями.
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🕷🕷🕷 Halloween 2020 🕷🕷🕷 Go to my reels to see the full walkthrough of our home for Halloween
- Художник из Далласа (США, штат Техас) Стивен Новак создал очень реалистичные декорации на Хэллоуин — муляжи трупов с прострелеными головами, лужи крови, пакеты с частями тела — и украсил ими свой участок возле дома. К нему несколько раз приезжала полиция.