Про це повідомляє журнал Harper’s Bazaar.

Таким чином 55-річна модель розширила асортимент свого бренду Meaningful Beauty.

Нова лінія спрямована на живлення та захист волосся в міру його старіння, в тому числі на підвищення життєздатності волосся.

“Ми очікуємо, що наша шкіра буде змінюватися з віком… І наше волосся – ви знаєте, що вонио стане сивими, але ніхто по-справжньому не говорить про старіння волосся”, – заявила Кроуфорд.

Зазначається, що пасма волосся з віком стають тоншими, тому вони можуть здаватися менш густими, більш схильними до ламкості і з часом можуть втратити частину своєї пружності та блиску.

Кроуфорд, як і багато жінок, також зазнала змін в своєму волоссі після того, як народила двох дітей. У післяпологовому періоді локони можуть здаватися більш ламкими або тьмяними, а гормональні зміни можуть сприяти більш помітному випаданню волосся.

“Я дивлюся на волосся моєї дочки, воно таке пружне та блискуче. Воно не в’ється, не ламається. Я постійно її дражню: “У тебе моє волосся з минулого. Віддай назад”, – додала актриса.

Головний інгредієнт колекції для волосся, в яку входять шампунь, кондиціонер і засіб для догляду за шкірою голови, – це антиоксидантний екстракт дині – той же інгредієнт, що запобігає старінню і міститься в засобах по догляду за шкірою Meaningful Beauty від супермоделі. Продукти також містять рослинну альтернативу кератину, причому обидва інгредієнта використовуються для відновлення товщини і зволоження волосся.

Лінійка з’явиться в продажу з 21 червня.