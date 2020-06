Издание Irishnews сделало подборку фотографий самых ярких моментов жизни Пола.

Родился будущий музыкант в Ливерпуле. Его карьере уже более 60 лет.

Свой нынешний день рождения Пол вместе с супругой Нэнси Шивелл отпразднуют в США.

Жизнь и карьера Пола Маккартни в фотографиях

По праву исторический снимок, предположительно сделанный в 1959 году. Пол Маккартни (слева), Джон Леннон и Джордж Харрисон репетируют в составе группы Quarrymen, за год до того, как они превратились в Битлз.

1966 год. На фото Пол (машет рукой) и его товарищи по группе, в том числе барабанщик Ринго Старр садятся в самолет в Лондоне.

Год спустя The Beatles по-прежнему остаются группой номер один в мире. Сэр Пол слева присоединяется к Джону, Ринго и Джорджу для репетиций международной телевизионной программы “Наш мир” в июне 1967 года.

Это май 1974 года, и Пол больше не в “Битлз”. Группа разбила миллионы сердец, когда распалась в 1970 году. Пол в аэропорту “Хитроу” с женой Линдой и дочерью Стеллой, сегодня известным дизайнером одежды.

1983 год. Пол и Майкл Джексон собрались в студии, чтобы поработать над своим дуэтом Say Say Say.

Сэр Пол репетирует для сольного выступления в 1986 году на Royal Variety Performance в Лондонском театре Royal.

Парень из Ливерпуля стал рыцарем королевства в 1997 году. Королева Елизавета почтила его за заслуги перед музыкой. Это не будет его последний визит в Букингемский дворец.

Сэр Пол Маккартни со своей невестой Хезер Миллс. Стоит отметить, что и второй брак Пола распался.

Сэр Пол Маккартни и Хезер Миллс разошлись в 2008 году. Пола покидает Высокий суд Лондона после достижения соглашения о разводе в размере 24,3 миллиона фунтов стерлингов.

Пол со своими дочерьми – Мари и Стеллой.

В 2011 Пол Маккартни женился на Нэнси Шивелл. Они связали себя узами брака в мэрии Мэрилебон, где сэр Пол женился на первой жене Линде.

Спустя двадцать лет после посвящения в рыцари королева сделала сэра Пола Компаньоном чести.

В 2019 году Пол Маккартни выпустил свою первую детскую книгу. Стоит отметить, что у музыканта восемь внуков.

Факты о Поле Маккартни

Пола Маккартни называют одним из самых богатых и успешных музыкантов нашего времени. Ему принадлежат несколько рекордов, вошедших в книгу рекордов Гиннеса. Например, его песня Yesterday прозвучала на американском радио более 6 миллионов раз, а исполняли ее 2200 человек. Также этот хит удерживает первое место по числу записанных на него кавер-версий – более 3700.

Пол Маккартни – мультиинструменталист. Он играет на бас-гитаре, акустической гитаре, барабанах, пианино.

Музыкант записал несколько классических произведений. Например, в 1991 году по заказу ливерпульского Королевского музыкального общества он совместно с Карлом Дэвисом создал “Ливерпульскую Ораторию”.

В 2011 году Маккартни написал балет — романтическую сказку Ocean’s Kingdom.

12 лет назад Пол Маккартни приезжал в Киев с концертом.