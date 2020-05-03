Новозеландская актриса и каскадер Зои Белл, устав от скуки на самоизоляции, решила запустить своеобразный челлендж, в котором предложила своим коллегам "подраться" друг с другом.

Итоговый смонтированный ролик Зои Белл выложила на своем YouTube-канале.

В челлендже #BossBitchFightChallenge приняли участие многие известные актрисы, которых часто можно встретить в экшн-фильмах и кинокомиксах. Среди них такие знаменитости как Скарлетт Йоханссон, Зои Салдана, Холли Берри, Розарио Доусон, Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз, Марго Робби и другие.

Актрисы выполняют трюки и демонстрируют свои боевые навыки. Многие используют подручные средства, а, например, Робби и Лоулесс воспользовались оружием своих героинь – битой Харли Квинн и шакрамом/ чакрой Зены “королевы воинов” соответственно. А вот Ханна вновь перевоплотилась в Элли Драйвер из “Убить Билла”.