Итоговый смонтированный ролик Зои Белл выложила на своем YouTube-канале.
В челлендже #BossBitchFightChallenge приняли участие многие известные актрисы, которых часто можно встретить в экшн-фильмах и кинокомиксах. Среди них такие знаменитости как Скарлетт Йоханссон, Зои Салдана, Холли Берри, Розарио Доусон, Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз, Марго Робби и другие.
Актрисы выполняют трюки и демонстрируют свои боевые навыки. Многие используют подручные средства, а, например, Робби и Лоулесс воспользовались оружием своих героинь – битой Харли Квинн и шакрамом/ чакрой Зены “королевы воинов” соответственно. А вот Ханна вновь перевоплотилась в Элли Драйвер из “Убить Билла”.
- Бал Met Gala, запланированный в этом году на 4 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили запустить вместо него челлендж в соцсетях.