Об этом пишет Just Jared.
Ранее первое место в этом рейтинге занимала Кайли Дженнер, но теперь она лишилась титула самой высокооплачиваемой знаменитости в Instagram и опустилась на вторую строчку.
Первое место в списке занял американский рестлер, музыкант, певец и киноактер Дуэйн Джонсон.
В ТОП-5 также вошли Криштиану Роналду, Ким Кардашьян и Ариана Гранде.
ТОП-20 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram
Дуэйн Джонсон
Подписчики: 190 миллионов.
Стоимость публикации: 1 015 000 долларов.
Кайли Дженнер
Подписчики: 187 миллионов.
Стоимость за публикацию: 986 000 долларов.
Криштиану Роналду
Подписчики: 230 миллионов.
Стоимость публикации: 889 000 долларов.
Ким Кардашьян
Подписчики: 179 миллионов.
Стоимость за публикацию: 858 000 долларов.
Ариана Гранде
Подписчики: 194 миллиона.
Стоимость за публикацию: 853 000 долларов.
Селена Гомес
Подписчики: 183 миллиона.
Стоимость за публикацию: 848 000 долларов.
Бейонсе
Подписчики: 150 миллионов.
Стоимость публикации: 770 000 долларов.
Джастин Бибер
Подписчики: 141 миллион.
Стоимость поста: 747 000 долларов.
Тейлор Свифт
Подписчики: 136 миллионов.
Стоимость публикации: 722 000 долларов.
Неймар
Подписчики: 139 миллионов.
Стоимость за пост: 704 000 долларов.
Лионель Месси
Подписчики: 159 миллионов.
Стоимость за пост: 695 000 долларов.
Дженнифер Лопес
Подписчики: 126 миллионов.
Стоимость публикации: 663 000 долларов.
Ники Минаж
Подписчики: 118 миллионов.
Стоимость публикации: 625 000 долларов.
Кендалл Дженнер
Подписчики: 134 миллиона.
Стоимость поста: 608 000 долларов.
Хлоя Кардашьян
Подписчики: 116 миллионов.
Стоимость публикации: 608 000 долларов.
Майли Сайрус
Подписчики: 112 миллионов.
Стоимость публикации: 593 000 долларов.
Кортни Кардашьян
Подписчики: 96,8 миллиона.
Стоимость публикации: 514 000 долларов.
Кевин Харт
Подписчики: 95,3 миллиона.
Стоимость за публикацию: 499 000 долларов.
Деми Ловато
Подписчики: 87,8 миллиона.
Стоимость публикации: 455 000 долларов.
Рианна
Подписчики: 84,8 миллиона.
Стоимость за публикацию: 449 000 долларов.
- Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2020 года.