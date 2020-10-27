Об этом пишет Just Jared.

Ранее первое место в этом рейтинге занимала Кайли Дженнер, но теперь она лишилась титула самой высокооплачиваемой знаменитости в Instagram и опустилась на вторую строчку.

Первое место в списке занял американский рестлер, музыкант, певец и киноактер Дуэйн Джонсон.

В ТОП-5 также вошли Криштиану Роналду, Ким Кардашьян и Ариана Гранде.

ТОП-20 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram

Дуэйн Джонсон

Подписчики: 190 миллионов.

Стоимость публикации: 1 015 000 долларов.

Кайли Дженнер

Подписчики: 187 миллионов.

Стоимость за публикацию: 986 000 долларов.

Криштиану Роналду

Подписчики: 230 миллионов.

Стоимость публикации: 889 000 долларов.

Ким Кардашьян

Подписчики: 179 миллионов.

Стоимость за публикацию: 858 000 долларов.

Ариана Гранде

Подписчики: 194 миллиона.

Стоимость за публикацию: 853 000 долларов.

Селена Гомес

Подписчики: 183 миллиона.

Стоимость за публикацию: 848 000 долларов.

Бейонсе

Подписчики: 150 миллионов.

Стоимость публикации: 770 000 долларов.

Джастин Бибер

Подписчики: 141 миллион.

Стоимость поста: 747 000 долларов.

Тейлор Свифт

Подписчики: 136 миллионов.

Стоимость публикации: 722 000 долларов.

Неймар

Подписчики: 139 миллионов.

Стоимость за пост: 704 000 долларов.

Лионель Месси

Подписчики: 159 миллионов.

Стоимость за пост: 695 000 долларов.

Дженнифер Лопес

Подписчики: 126 миллионов.

Стоимость публикации: 663 000 долларов.



Ники Минаж

Подписчики: 118 миллионов.

Стоимость публикации: 625 000 долларов.

Кендалл Дженнер

Подписчики: 134 миллиона.

Стоимость поста: 608 000 долларов.

Хлоя Кардашьян

Подписчики: 116 миллионов.

Стоимость публикации: 608 000 долларов.

Майли Сайрус

Подписчики: 112 миллионов.

Стоимость публикации: 593 000 долларов.

Кортни Кардашьян

Подписчики: 96,8 миллиона.

Стоимость публикации: 514 000 долларов.

Кевин Харт

Подписчики: 95,3 миллиона.

Стоимость за публикацию: 499 000 долларов.

Деми Ловато

Подписчики: 87,8 миллиона.

Стоимость публикации: 455 000 долларов.

Рианна

Подписчики: 84,8 миллиона.

Стоимость за публикацию: 449 000 долларов.