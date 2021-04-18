28 скульптур, які Майкл Джексон мав на своєму ранчо "Неверленд", виставлені на продаж за $2,5 млн.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

28 скульптур, що прикрашали сади “Неверленду”, надійшли у продаж за $2,5 млн.

“Неверленд” протягом багатьох років був місцем мрії для будь-якої дитини. Майклу Джексону вдалося створити справжній фентезійний всесвіт. Окрім тварин, які були там, та визначних пам’яток, його сади прикрашали скульптури, справжні витвори мистецтва.

Як повідомляє Noble Art Lovers, є лот з 28 штук скульптур, взятих з ранчо Майкла Джексона, які зараз перебувають у приватного колекціонера. Всі ці предмети відображають стиль Майкла та вишуканий смак. Співак особливо любив бронзові скульптури, і значна частина з них є частиною цієї колекції.

Переважна більшість із них – це такі фігури дітей, як “Діти та гойдалки на деревах”, “Футболіст”,”Хлопчик, що грає у дзвіночок”,”Бульбашки”, де ми бачимо дівчинку, яка дує мильні бульбашки, або “Молодий хлопчик у компанії”.

Є також багато історичних скульптур – наприклад, “Мармуровий римський бюст” та “Наполеон, що перетинає Альпи” – поряд із статуями Амура, канделябрами, дерев’яним кораблем, статуєю Мерилін Монро та статуеткою Мінні Маус.

Фото: nobleartlovers