Скульптуру, олицетворяющую движение #MeToo, установили напротив суда, который рассматривал дело Вайнштейна — фото

Напротив уголовного суда в Нью-Йорке, который рассматривал дело обвиняемого в сексуальных преступлениях голливудского продюсера Харви Вайнштейна, установили скульптуру, ставшую символом движения #MeToo

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

На этой неделе скульптура изображающая обнаженную Медузу, которая держит голову Персея, была установлена напротив дороги от уголовного суда на Центральный улице Нью-Йорка. Именно этим судом был вынесен приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, который признан виновным в многочисленных эпизодах домогательств и сексуального насилия.

Скульптуру сделал аргентинский художник с итальянскими корнямиЛучано Гарбати в 2008 году — почти за 10 лет до того, как из-за скандала вокруг Вайнштейна появилось движение против сексуального насилия #MeToo. Несмотря на это, скульптура стала символом этого движения.

Как известно, согласно мифу, бог мировых вод Посейдон изнасиловал Медузу в храме богини войны Афины, за что богиня превратила ее волосы в змей. Мужчине по имени Персей было поручено убить превратившуюся в чудовище Медузу. Ему удалось сделать это, отрезав ей голову.

Гарбати, вдохновляясь работой Бенвенуто Челлини “Персей с головой Медузы” (бронза, 16 век) решил изменить эту историю, переиграв ее.

Скульптура Гарбати изображает, как Медуза одержала победу над Персеем, отрезав ему голову мечом. Примечательно, что голова Персея была сделана из слепка головы самого художника.

Местные власти Нью-Йорке в анонсе к открытию скульптуры отмечают, что история Медузы “тысячелетиями сообщала женщинам, если их изнасилуют, то это их вина”.

Однако многим активистам и пользователям Сети кажется странным, что скульптура, которая должна раскрыть проблему сексуального насилия, показывает, что Медуза убивает не своего насильника Посейдона, а Персея.

Решение поставить работу Гарбати в этом месте встретило немало критики. Критики высказываются и по поводу того, что неуместно, что скульптуру на эту тему выполнил мужчина. Некоторых смущает и то, что у Медузы модельная внешность.

Однако автор The New York Times Джулия Джейкобс отмечает, что скульптура Гарбати стала мемом в 2018 году, когда движение #MeToo доминировал в новостях. Медуза в исполнении скульптора тогда стала ассоциироваться с движением как символ женской ярости.

Несмотря на то, что сторонники движения критикуют работу Гарбати по многим причинам, она будет оставаться на этом месте до апреля.

В это время ее миниатюрные копии, которые художник создал вместе с фотографом Бекой Андерсен в рамках проекта “Медуза с головой”, активно продаются. Стоимость статуэтки — 750 долларов.