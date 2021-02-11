Соответствующее видео опубликовал юрист Николай Ковальчук, который работает в команде американского боксера.
“Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанатов и сторонников из Украины. Слава Украине!” – сказал Лопес.
Отметим, что фразу “Слава Украине” он произнес на украинском языке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
18 октября Лопес победил 32-летнего украинца Василия Ломаченко и стал обладателем титула Чемпиона мира в легком весе. На кону боя стояли титулы легкого веса WBA, WBO, WBC и The Ring, которыми владел Ломаченко, а также пояс американца IBF.
Сам Ломаченко отметил, что не согласен с результатами судейства. Позже появилась информация, что украинец боксировал с травмой правого плеча. После боя ему сделали операцию.
- Ранее украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в социальной сети видео с тренировки российского спецназа.